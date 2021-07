Vendée : un mort et plusieurs blessés dans un grave accident sur l'A87

Un mort et plusieurs blessés ce lundi matin dans un grave accident de la route sur l'A87. Il s'est produit à hauteur d'Aubigny-les Clouzeaux et en direction d'Angers. L'autoroute est momentanément bloquée à cet endroit pour permettre l'intervention des secours.

Un grave accident s'est produit ce lundi matin sur l'A87, à hauteur d'Aubigny-les Clouzeaux et en direction d'Angers. Trois voitures et un poids-lourd se sont percutés vers 9 heures 40. Une femme de 93 ans est morte, un homme de 44 ans est lui en urgence absolue. L'autoroute est momentanément bloquée.

L'autoroute coupée en direction d'Angers

Deux autres hommes, de 58 et 37 ans, sont blessés plus légèrement. A 11 heures, l'autoroute était toujours bloquée à hauteur de l'accident, après la sortie de La Roche-sur-Yon sud. Six véhicules de pompiers et du SAMU sont sur place.