Vendée : un motard de 40 ans se tue dans un choc frontal avec une voiture

Un nouveau drame de la route s'est produit samedi 17 septembre à Vendrennes, en La Roche-sur-Yon et Cholet. Une moto et une voiture se sont percutéesvers 19 heures. Le conducteur de la moto, un homme de 40 ans, est mort sur place. La conductrice de la voiture, âgée de 44 ans, et un adolescent de 14 ans ont été légèrement blessés. Une vitesse excessive aurait provoqué l'accident.