Vendée : Un motard grièvement blessé

Une collision entre une moto et une voiture a fait un blessé grave et deux blessés léger mercredi à Triaize en Vendée. L'accident s'est produit à 17h30 sur la D746 au lieu-dit La grippé. Le motard de 39 ans a été transporté en urgence absolue vers le Centre Hospitalier de Luçon. deux autres personnes plus légèrement blessées sont restées sur place.