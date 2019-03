Vendée : un motard grièvement blessé à Chantonnay

Un motard âgé de 43 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route ce dimanche après-midi à Chantonnay à l'est de la Roche-sur-Yon. Pour une raison encore indéterminée, il a a percuté l'angle d'une habitation dans un hameau. Il est seul en cause.

Chantonnay, France

L'accident s'est produit au lieu-dit la Chauvetière. Peu après 16 heures, le conducteur du deux-roues a percuté l'angle d'une habitation dans le hameau. Il est seul en cause. A l'arrivée des secours, il était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été évacué au Centre Hospitalier de Nantes. Son pronostic vital est engagé. Pour l'instant, les causes et les circonstances précises de l'accident n'ont pas été établies. Agé de 43 ans, le motard réside à Saint-Germain-de-Prinçay, une commune voisine.