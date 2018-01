Sainte-Flaive-des-Loups, France

Il y a presque un an jour pour jour, une marche blanche rassemblait 300 personnes sur les lieux du carambolage survenu dans un mur de brouillard. Ce samedi, un nouveau rassemblement est organisé à Sainte-Flaive-des-Loups en mémoire des 5 tués et de la vingtaine de blessés de l'accident, et plus largement en mémoire de toutes les victimes de la route.

L'hommage débutera à 16h près du pont qui enjambe la 4 voies. C'est là que la foule avait déposé des centaines de roses lors de la marche blanche. Après une minute de silence, une plaque du souvenir sera dévoilée, et 5 ballons seront lâchés symbolisant les vies emportées dans ce carambolage gravé dans la mémoire de tous les Vendéens.

L'appel est lancé à travers la page Facebook "Marche blanche en mémoire des victimes de Vendée".