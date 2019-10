Un poids-lourd percute deux voitures près de La Châtaigneraie, deux blessées graves

Un poids-lourd a percuté deux voitures ce mercredi matin sur la route entre La Chataigneraie et Fontenay, au niveau d'Antigny. Il y a deux blessées graves, des femmes de 60 et 71 ans. L'une d'entre elles a été héliportée à l'hôpital d'Angers.

Vendée, France

Un poids-lourd transportant des denrées alimentaires et deux voitures se sont percutés, mercredi 2 octobre sur la route entre La Chataigneraie et Fontenay-le-Comte en Vendée, au niveau d'Antigny. Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Deux blessés

Il s'agit d'une femme de 71 ans qui a été héliportée à l'hôpital d'Angers, et d'une femme de 60 ans. La troisième victime, un homme de 70 ans, n'est que légèrement blessée. Ils ont été transportés à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Une quatrième personne impliquée n'a pas été blessée.

Le camion aurait cherché à éviter une des voitures, qui avait dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée. Trois ambulances des pompiers sont intervenues, et treize pompiers en tout, en plus de l'hélicoptère et du SAMU. La route a été coupée pendant une grande partie de la matinée pour dégager le camion, à moitié renversé sur le bas-côté de la route.