Vendée : un poids lourd transportant du bétail se couche sur l'autoroute

0h15, un camion avec 35 bovins se couche sur l'autoroute entre Nantes et Niort. Il y a 2 blessés légers.

Un poids lourd s'est couché sur l'autoroute A83 entre Niort et Nantes dans la nuit de mercredi à jeudi. Le semi-remorque transportait 35 bovins. Il y a deux blessés légers un homme de 51 ans et une femme de 55 ans transportés vers le Centre hospitalier de Luçon. L'accident a eu lieu à minuit et quart au niveau de Saint-Etienne-de-Brillouet en Vendée .