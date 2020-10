Vendée : un prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs

C’est le parquet de la Roche-sur-Yon qui a révélé cette affaire ce jeudi après-midi, par un communiqué. La procureure, Emmanuelle Lepissier, indique que deux plaintes ont été déposées en juillet 2020, et qu'une enquête préliminaire a été immédiatement ouverte.

Un ecclésiastique de 53 ans, prêtre auprès de la fraternité sacerdotale Saint Pie X, a été placé en garde à vue ce lundi 12 octobre. A l'issue de sa garde à vue, le parquet a ouvert mercredi une information judiciaire "pour viols par personne ayant autorité, viols sur mineurs de moins de quinze ans et agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans et de plus de quinze ans par personne ayant autorité, et corruption de mineurs".

Les faits auraient été commis entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2020 en Vendée et en Charente Maritime, au préjudice de 19 victimes identifiées à ce jour. Pendant cette période, l'ecclésiastique était affecté au prieuré Notre-Dame-du-Rosaire, à Saint-Germain-de-Prinçay, en Vendée. Le prêtre, mis en examen par le magistrat instructeur, a été placé en détention provisoire.