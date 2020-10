Vendée : un procès et des cicatrices toujours ouvertes après un cours de SVT qui avait viré au drame

Le visage est meurtri, du cou jusqu’au bas du nez. Les brûlures sont toujours visibles, comme un rappel permanent de ce que Gaëlle a vécu, le 31 mai 2018. Lors d’un cours de SVT, destiné à montrer ce qu’était la photosynthèse, une expérience avec de l’éthanol avait viré au drame.

Une explosion s’était produite et avait brûlé quatre personnes dont trois élèves. L’une d’elle avait été très grièvement touchée. Au procès, la jeune fille est apparue extrêmement marquée, plus de deux ans après ces faits qui étaient jugés, ce lundi, au tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon.

Une enquête longue de deux ans

Les détails de l’enquête de gendarmerie dévoilés par le président du tribunal installent un silence absolu auprès de la quinzaine de personnes, espacée, dans la salle par mesure sanitaire. Les yeux sont fixés en direction du président. "L’accident a eu lieu en salle de SVT, lit-il sur une des centaines de pages du dossier. Les élèves sont en classe de seconde C, dans la salle 130 qui n’est pas aménagée pour le déroulement d’expériences chimiques."

La suite de cet après-midi de printemps, la professeure la raconte à la barre. "Quand j’ai versé l’éthanol dans les récipients, il y a quelques gouttes qui touchent le bec [benzène] et _il y a une lame de feu de 30 centimètres qui est apparue_." S’en suit une explosion. "J’ai eu comme l’impression que j’avais perdu mon fils", tente d’expliquer la quadragénaire en sanglotant.

Entre larmes et brulures

Derrière elle, assise les bras croisés aux côtés de son papa, sa maman et son jeune frère, Gaëlle écoute impassible, un paquet de mouchoirs à portée de main. Elle a séché les larmes qui s’étaient échappées malgré elle de ses yeux quand elle avait pénétré dans la salle. La jeune fille tenait à être présente après avoir subi l’enfer.

Opérée à plusieurs reprises, suite à des brûlures au deuxième et au troisième degré sur 30% de la surface de son corps, elle s’est vu prescrire plus de 18 mois d’incapacité totale de travail (ITT). Énième preuve de la gravité de ses plaies, elle n’a pu être auditionnée par les enquêteurs qu’un an et demi après les faits et souffre toujours aujourd’hui d’un syndrome post-traumatique.

"Elle aimait le volley, elle ne pourra plus jamais toucher un ballon"

Les autres élèves touchés sont également présents. Ils sont espacés d’une poignée de sièges. Et l’émotion est toujours là. Depuis l’incendie, Malaurie a perdu la sensibilité sur une partie de sa main gauche et a dû subir une greffe. Maximilien, lui, a été brûlé au deuxième degré au niveau de l’oreille droite et l’arrière de la joue.

Pendant les quelque quatre heures de débat, la professeure a tenté d’expliquer son choix de réaliser cette expérience, le moment choisi, sa décision de ne pas utiliser d’entonnoir au moment de verser le liquide hautement inflammable contenu dans un bidon de cinq litres. Le chef d’établissement a lui retracé les minutes qui ont suivi les faits avant d’être questionné sur sa responsabilité et sur l’absence de certains équipements de secours dans la salle de SVT.

Deux ans de prison avec sursis requis

"Je veux dire à la victime et aux parents combien je suis désolée, témoigne la professeure, suspendue depuis les faits, dos aux victimes. Depuis l’accident, je n’arrête pas de penser aux parents de Gaëlle, de ce qu’ils ont vécu et de ce qu’ils vont avoir à vivre. Je n’arrête pas de penser aux élèves aussi."

Le regard fixe vers le panneau vert pomme devant elle, la jeune fille n’a pas la force de parler. Ses parents, eux, acceptent "parce qu’on a besoin de dire ce qu’on a sur le cœur", chuchote son papa, les yeux embués qui souligne le "courage extraordinaire" de sa fille. "C’est une vie de volée, plaide l’avocate de la famille. Elle aimait le volleyball, elle ne pourra plus jamais toucher un ballon." En début de soirée, le parquet requiert deux ans de prison avec sursis et deux années d’interdiction d’exercice. Alors qu'il demande la relaxe pour les autres prévenus. La décision a été mise en délibéré au 14 décembre.