Vendée : un septuagénaire mis en examen pour meurtre à Saint-Michel-le-Cloucq

L'enquête continue, au sujet du drame qui a eu lieu le week-end des 11 et 12 septembre à Saint-Michel-le-Cloucq. C'est près de Fontenay-le-Comte, dans le sud de la Vendée. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a tenté de mettre le feu à un abri de jardin, derrière une maison. Le couple habitant la maison lui a demandé de partir, sans succès. Le propriétaire de la maison a alors tiré à deux reprises avec un fusil de chasse. L'intrus est mort de ses blessures à l'hôpital. Il avait 27 ans et faisait partie de la communauté Emmaüs qui se trouve à St Michel. Le tireur, un ancien chasseur âgé de 69 ans, a été mis en examen pour meurtre, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Dans la commune, c'est la stupeur. « Ca fait 45 ans que je le connais, et il n'a jamais causé de problème ». Voilà ce que dit un voisin tout proche au sujet de l'auteur présumé des coups de feu. Une opinion partagée par toutes les personnes que nous avons rencontrées. C'est le cas de Christophe, qui habite à quelques centaines de mètres. Pour lui, l'ancien chasseur n'est pas un forcené de la gâchette : « pas du tout, non. Au contraire, c’est un homme très calme et très posé ». Alors, pourquoi ces coups de feu ? Yvon, qui lui aussi connaît le tireur, a son explication : « il a voulu se défendre, c’est tout. C’est sûr qu’il aurait mieux fait de tirer en l’air. Pour moi, il a eu peur, et il a paniqué ».

La communauté Emmaüs de Saint-Michel-le-Cloucq © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Qu'est-ce que le jeune homme faisait là ? Pourquoi a-t-il voulu incendier cet abri de jardin ? Connaissait-il les propriétaires ? Pour l'instant, c'est le mystère. Les compagnons d’Emmaüs que nous avons croisés disent qu'ils ne comprennent pas. Les responsables de la communauté, eux, préfèrent garder le silence.