Vendée : un trafic de produits contrefaits démantelé par les gendarmes des Sables-d'Olonne

Le trafic était organisé entre la Vendée et la région parisienne : deux hommes viennent d’être interpellés par les gendarmes de la brigade de recherches des Sables-d’Olonne. Ils sont soupçonnés de recel et vente d’objets de contrefaçons, de nombreux objets de tous types.

L’enquête a été lancé grâce à l’existence d’une page Facebook présentant des articles suspects. Cette page proposait à la vente un certain nombre d’articles de marques de sport et de mode renommées, affichés à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, un survêtement vendu 215 euros dans le commerce légal était proposé à 60 euros sur ce site. Travaillant plusieurs semaines afin de retrouver les individus derrière cette page, les enquêteurs sont finalement parvenus jusqu’à deux personnes, domiciliées à La-Roche-sur-Yon. Les deux complices se rendaient régulièrement en région parisienne afin de s’y alimenter en produits contrefaits en tous genres qu’ils revendaient à leur retour en Vendée. La vente se faisait soit chez eux, soit "en livraison" aux Sables-d’Olonne.

Plus de 500 articles saisis

Les perquisitions réalisées le 30 octobre au domicile des deux hommes ont permis aux enquêteurs de découvrir non seulement près de 1 000 euros en espèces mais surtout un important stock de produits contrefaits en tous genres et de 30 marques différentes. Au total, les gendarmes ont saisi 271 paires de chaussures de sport et de mode, 351 vêtements de tous types, 45 articles de maroquinerie et 55 flacons de parfums. N’exerçant aucune activité déclarée, les deux individus réalisaient avec ce commerce des bénéfices allant de 600 à 800 euros chaque mois depuis plus d'un an, en toute illégalité.

Les deux suspect, âgés de 27 et 28 ans, répondront de leurs actes devant le tribunal des Sables-d’Olonne une fois que les contrefaçons auront été certifiées et que les marques concernées auront répondu sur les suites qu'elles entendent donner.