L'enquête a duré plus d'un an. Les gendarmes de Fontenay-le-Comte ont mis au jour un vaste trafic de contrebande et de marchandises contrefaites en provenance de la région parisienne et du Luxembourg. Le trafic s'étendait sur la Vendée, la Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres. 4 interpellations.

Vendée : un vaste réseau de contrebandes et de contrefaçons démantelé

Plus d'un millier de cigarettes, une centaine de boites de tabac et des vêtements contrefaits saisis

La brigade de recherche de Fontenay-le-Comte enquêtait depuis décembre 2021 sur un trafic de marchandises contrefaites et de la contrebande en provenance de la région parisienne et du Luxembourg. Il s'étendait sur la Vendée, la Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres.

40000 euros, plus d'un millier de cigarettes de contrebande

Quatre personnes ont été interpellées en Vendée mardi 10 mai avec le renfort des compagnies de la Roche-sur-Yon et de Pornic. Au cours des perquisitions, les gendarmes ont retrouvé 40000 euros, 1300 cartouches de cigarettes de contrebande, plus d'une centaine de boîtes à tabac, ainsi que des vêtements et des chaussures contrefaits. Trois berlines qui appartenaient aux suspects ont également été saisies.

Ils ont été placés en garde à vue et sont convoqués devant le tribunal de la Roche-sur-Yon pour le 7 novembre prochain.