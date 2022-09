Vendée : une ado de 16 ans gravement blessée dans un accident à Montournais

Ce grave accident de la route s'est produit peu avant 4h du matin, dans la nuit de ce samedi à dimanche, dans le pays de Pouzauges (Vendée). Bilan ; une ado gravement blessée, un garçon de 18 ans plus légèrement.

En Vendée, peu avant 4h ce matin il y eu un grave accident de la route, sur la commune de Montournais. C'est près de Pouzauges. Une sortie de route et une voiture seule en cause selon les premiers éléments. Le véhicule a terminé sa course 20 mètres en contrebas. Une adolescente de 16 ans a dû être désincarcérée. Les pompiers l'ont conduit à l'hôpital dans un état jugé sérieux. Un jeune homme de 18 ans est également blessé, légèrement.

Des contrôles plus nombreux les week-ends

La Vendée, où la préfecture a annoncé ce samedi que les gendarmes et les policiers allaient renforcer les contrôles les week-ends et ce jusqu'à la fin de l'année. Une décision prise alors que les chiffres ne sont pas bons. Si l'on regarde le nombre de décès, en cette mi-septembre, on est au-delà du bilan de 2021 : 37 décès sur les routes recensés depuis le début de l'année contre 33 sur tout 2021.