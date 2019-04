Vendée : une adolescente de 17 ans grièvement blessée dans une chute à scooter

Mareuil sur Lay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, France

Une adolescente de 17 ans a chuté à scooter ce mardi matin sur la D746, à la sortie de Mareuil-sur-Lay en direction de La Roche-sur-Yon. La jeune femme, qui portait son casque, a été grièvement blessée.

Plus de sensation dans les jambes

Un médecin était déjà sur les lieux au moment où les secours ont été appelés. Mis en ligne avec l'opérateur du SAMU, il leur a décrit que l'adolescente n'avait plus de sensations dans les jambes et n'arrivait plus à les bouger. Un véhicule du SAMU a été dépêché immédiatement sur place.

La victime a été héliportée à l'hôpital sur décision des médecins du SAMU.