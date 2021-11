Vendée : une disparition inquiétante sur l’île de Noirmoutier, un appel à témoins est diffusé

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'Isabelle Ricolleau, 54 ans, demeurant à l'Herbaudière, sur l'Île de Noirmoutier. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois le mercredi 24 novembre vers 11h45 rue de la Mouraude, à l'Herbaudière.

Elle a les cheveux bruns, courts et raides, est de corpulence relativement forte et mesure 1,60 m. Au moment de sa disparition, elle portait un sweat bleu foncé, un bas de survêtement noir et des chaussures de type "Croc".

Si vous avez des informations, contactez la brigade de gendarmerie de Noirmoutier au 02 51 39 04 36 ou composez le 17.