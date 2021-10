Vendée : une femme piégée par la marée a pu être secourue

Une femme a du être secourue par les pompiers, ce jeudi, sur une plage de Bouin, en Vendée. Elle a été surprise par la marée montante. Agée de 66 ans, elle est saine et sauve.

Une séance de pêche à pied qui aurait pu tourner au drame, ce jeudi après midi à Bouin, dans le nord de la Vendée : une femme de 66 ans s’est retrouvée piégée sur la plage à marée montante. De l’eau jusqu’à la taille et à 500m du bord, elle a été secourue par deux sapeurs pompiers de Bouin. Elle est saine et sauve et a été laissée sur place.