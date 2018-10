Saint-Mathurin, France

Les pompiers ont été appelés pour un accident de la circulation dans la nuit de lundi à mardi. Une voiture a fait une sortie de route au lieu-dit des Logeries à Saint-Mathurin. Mais arrivés sur place, les secouristes ont découvert qu'il y avait sept passagers à bord de la voiture, une Fiat 500 !

Tous sont mineurs, âgés de 16 et 17 ans, et sont originaires du Pays des Olonnes. Six d'entre eux ont été conduits à l'hôpital des Sables pour des blessures très légères.

Face aux gendarmes, le conducteur a expliqué "avoir emprunté la voiture de ses parents". Etant mineur, il n'a évidemment pas le permis de conduire. Pire : il était positif au contrôle d'alcoolémie.

Les sept adolescents ont été remis à leurs parents. Le conducteur sera convoqué devant la justice dans quelques semaines.

Les 7 mineurs ont réussi à prendre place dans ce type de voiture © AFP - AFP