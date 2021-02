Vendée : une friteuse prend feu, deux personnes blessées

C'est un simple accident domestique qui est à l'origine de cet incendie à La Tardière à l'est de la Roche-sur-Yon en Vendée. Une friteuse a pris feu dans une maison rue du pont vers 20h30. Les gaz chauds se sont propagés dans les combles. Deux personnes une femme de 29 ans et un homme de 33 ans sont légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital par les pompiers. Une femme de 21 ans et trois enfants de un, deux et six ans ont été relogés par la famille.