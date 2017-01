Vendée : une maison soufflée par une explosion à Velluire, le propriétaire miraculé

Une maison a été détruite par une explosion survenue ce lundi matin à Velluire, près de Fontenay-le-Comte en Vendée. L'unique occupant des lieux a survécu, tandis que la maison est totalement ravagée.

Il était environ 8h30 ce lundi atin : après avoir pris son petit-déjeuner, l'occupant des lieux allume une cigarette... et sa maison explose ! Le souffle a été tellement violent, que le plafond de la pièce principale s'est carrément retourné. La pression a également fait tomber l'un des murs de l'habitation, qui s'est couché sur la voiture des voisins. Selon les gendarmes présents sur place, il n'y a plus que des morceaux de parpaings et mobilier mélangés.

On peut parler de miracle, car malgré la violence de l'explosion, l'homme a survécu : il souffre de brûlures au 2ème degré et quelques contusions. Il a réussi à sortir des lieux par ses propres moyens, avant qu'un incendie ne ravage ce qu'il restait de la maison.

L'enquête devra le confirmer, mais une fuite de gaz semble être à l'origine de l'explosion. La maison était alimentée par une citerne. La fuite aurait démarré pendant le weekend, formant une importante poche de gaz dans l'habitation. Et tout a explosé quand l'occupant des lieux a allumé sa cigarette...