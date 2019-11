Vendée : une personne portée disparue après un important incendie au château de la Touche, à Rocheservière

Un important incendie s'est déclaré, ce samedi matin, au château de la Touche, à Rocheservière en Vendée. Les flammes ont détruit une grande partie du bâtiment dont plusieurs murs et planchers risquent maintenant de s'effondrer. Le propriétaire du bâtiment qui vivait sur place est porté disparu.

Rocheservière, France

Une grande partie du château situé au lieu-dit La Touche, à Rocheservière, était embrasée à l'arrivée des sapeurs-pompiers, ce samedi matin. Les dégâts sont impressionnants, la charpente est totalement carbonisée et plusieurs murs et planchers risquent à présent de s'effondrer. Une cinquantaine de soldats du feu est toujours mobilisée pour tenter de venir à bout de cet incendie qui a débuté peu avant six heures.

Le propriétaire du château est porté disparu

Les efforts des pompiers sur place ont permis de préserver les deux tours du bâtiment ainsi qu'un peu moins de la moitié de la partie centrale de ce château d'une superficie de 400 m² au sol et qui comprend deux étages et un sous-sol. Le propriétaire des lieux qui vivait sur place est pour le moment introuvable.

Selon nos informations, la chambre de ce dernier était située à un des deux étages du château mais pour l'heure, les pompiers n'arrivent pas à accéder à cette partie du bâtiment fortement endommagée par l'incendie et n'ont toujours aucune nouvelle de cet homme activement recherché.