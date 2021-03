Vendée : une porcherie en feu, 150 cochons évacués

Quand les secours sont arrivés les cochons étaient heureusement déjà dehors. 150 porcs ont été évacués ce samedi 6 mars à Saint-Hilaire-de-Voust en Vendée. La porcherie dans laquelle ils se trouvaient a brûlé. Le feu a pris vers 14h dans cette exploitation agricole pour une raison que l'on ignore encore. Les pompiers ont pu l'éteindre et l'opération s'est terminée sans blessés trois heures plus tard aux alentours de 17h. Des pompiers des casernes de Fontenay-le-Comte, La Chataigneraie et Foussais-Payré ont été mobilisés pour cette intervention.