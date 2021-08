Vendée : une voiture et un scooter se percutent, un adolescent de 15 ans dans un état grave

La collision entre un scooter et une voiture a été très violente, ce samedi après-midi, à Luçon. Un adolescent de 15 ans a dû être héliporté "en urgence absolue" vers le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Plus légèrement touché, un autre jeune homme a été pris en charge par les secours.

Le bilan est lourd après qu'une voiture et un scooter se sont percutés, pour une raison encore inconnue, ce samedi après-midi sur la rue du Président De Gaulle, à Luçon. Deux jeunes hommes sont blessés, dont un grièvement ce qui a obligé les sapeurs-pompiers de Vendée à faire appel à l'hélicoptère du Samu.

Quatre personnes impliquées dans cet accident grave

Après avoir prodigué les premiers soins à la plus jeune des victimes, âgée de 15 ans, les secours l'ont évacuée "en urgence absolue" vers le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Plus légèrement blessé, un homme de 18 ans a lui été conduit vers l'hôpital de Luçon contrairement aux deux autres personnes impliquées, respectivement âgées de 67 et 69 ans. Indemnes, elles ont été laissées sur place par les secours.