3 jours après la violente agression de trois gardiens de prison à Vendin-le-Vieil, près de Lens, les syndicats ne relâchent pas la pression. Ils jugent le directeur du centre pénitentiaire responsable, après avoir ordonné l'allègement des conditions de détention de l'agresseur, Christian Ganczarski, l'un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba, en Tunisie, en avril 2002 (21 morts).

C'était la première revendication des syndicats : le départ du directeur de la prison. Grégory Strzempek est le secrétaire local de l'Ufap-Unsa Justice :

Vu son incompétence et sa dangerosité averées avec la tentative d'assassinat de nos collègues, on demandait sa démission. On a eu aucune réponse