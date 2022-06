Vengeance à Montpellier pour une dose de cocaïne passée à la machine à laver par inadvertance

Un Montpelliérain a cherché à se venger d'une ancienne compagne qui aurait passé à la machine à laver un pantalon contenant "quelques grammes de cocaïne". A trois, ils ont séquestré et menacé le nouveau partenaire de cette jeune femme.

La balade en amoureux a viré à l'angoisse. Jeudi 23 juin, un couple a été pris à partie à Montpellier par trois personnes en voiture. Ils ont enlevé et séquestré le jeune homme. En cause : une précédente liaison de sa compagne. Elle aurait malencontreusement passé un pantalon contenant de la cocaïne à la machine à laver. "Un préjudice de 25.000 euros", selon le partenaire de l'époque, et auteur de cette intimidation.

Suite à cette mauvaise rencontre, le nouveau compagnon de cette jeune femme est forcé de monter dans le véhicule. La jeune femme, elle, reste sur le trottoir. A l'intérieur de la voiture, il essuie plusieurs salves de menaces avant d'être libéré dans un lieu isolé.

Pendant ce temps, la jeune femme s'est rendu au commissariat pour lancer l'alerte. Dès le lendemain, la police nationale interpelle deux des trois agresseurs. Le premier, un homme de 38 ans vivant à Carnon, est l'ancien partenaire ayant perdu sa drogue. Le deuxième est son neveu de 18 ans. Ils sont tous deux passés en comparution immédiate ce 27 juin.