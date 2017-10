Vent fort, sécheresse: les pompiers du gard renforcent leurs effectifs ce week-end

Plusieurs incendies ont éclaté vendredi et ce samedi matin dans le Gard: les pompiers sont sur le qui-vive

Mistral et sécheresse: c'est le cocktail idéal pour les incendies. Et depuis vendredi les pompiers du Gard ne chôment pas. A Dourbies, dix hectares de végétation ont été détruits. Et tôt ce samedi matin les soldats du feu ont dû intervenir à deux reprises : en zone péri-urbaine à Bouillargues ou deux hectares ont brûlé et sur les hauteurs de St Bonnet du Gard où là encore deux hectares ont été détruits.

Les pompiers ont renforcé leurs effectifs ce week-end et en appellent à la responsabilité de tous: la moindre étincelle peut être lourde de conséquences.

Le colonel Sabastien Paletti des pompiers du Gard