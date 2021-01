Vente après annonce sur Internet : la police du Mans appelle à la vigilance

Passer une annonce sur Internet pour revendre un objet. Puis convenir d'un rendez-vous avec un acheteur. Ces deux opérations, assez banales, nécessitent une certaine prudence, rappellent les policiers du Mans. Une jeune femme l'a appris à ces dépends ce dimanche 3 janvier. La Sarthoise qui souhaitait se séparer d'un IPhone 11 avait donné rendez-vous sur le parking du Carrefour City de l'avenue Bollée, peu avant 20h, suite à son message laissé sur le site "Le Bon Coin". En fait d'acheteur, ce sont deux jeunes hommes qui se sont présentés et ont tout simplement arraché le smartphone.

Allô, c'est Maman !

Dans leur course, l'un des deux voleurs a fait tomber son propre téléphone. En arrivant sur place, les policiers ont récupéré l'appareil qui s'est mis à sonner, faisant apparaître "Maman" comme numéro appelant. Un fonctionnaire a alors décroché puis discuté avec la mère, laquelle a donné l'identité et l'adresse du jeune homme. Les policiers l'ont ensuite facilement interpellé. Le Sarthois de 18 ans est convoqué au tribunal, dans le cadre d'une "composition pénale" début mars 2021.

Trois règles de prudence

Au-delà de cette affaire dont la résolution peut faire sourire, les policiers manceaux rappellent quelques règles de prudence pour ce type de transaction: "choisir un lieu de rendez-vous habituellement fréquenté par du public, fixer un horaire en plein jour et non à la nuit tombée et ne pas se présenter seul mais accompagné". Ce type de vols, suite à une annonce déposée sur Internet est "de plus en plus fréquent", constate le police.