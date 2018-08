La lutte contre la vente de cannabis "légal" se poursuit à Dijon, en juillet dernier deux boutiques et un buraliste ont été perquisitionnés, ce lundi "The Pot Company" a reçu la visite des forces de l'ordre. Les deux co-gérants de l'enseigne ont été placés en garde à vue.

La boutique perquisitionnée rue Guillaume Tell

Dijon, France

Le rideau de fer est resté fermé depuis lundi soir. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les forces de l'ordre sont venues faire une perquisition dans les locaux de la boutique de la rue Guillaume Tell (quartier de la gare), les deux co-gérants de "The pot company" ont été placés en garde à vue. Celle-ci doit s'achever ce mercredi après-midi.

Lors de la perquisition des produits à la vente ont été saisis (liquide CDB pour cigarettes électroniques, graines de cannabis, etc,etc), ils sont en cours d'analyse et en fonction des résultats, une information judiciaire pourrait être ouverte aujourd'hui.

Lors des précédentes perquisitions, dans les deux autres boutiques de cannabis "légal" à Dijon, les policiers avaient recueillis des fleurs de cannabis, selon nos informations, ce produit strictement interdit en France (même sans THC, la substance psychotrope du cannabis), n'était pas vendu rue Guillaume Tell.

Y-aura t'il une fermeture de 6 mois décidée par la justice comme dans les deux cas précédents ? Les co-gérants seront-ils mis en examen, la réponse dans la soirée .