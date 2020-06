Vente de faux permis impliquant des célébrités : deux versions s'opposent devant le tribunal de Nanterre

Le procès dans l'affaire de vente de faux permis notamment à des célébrités s'est poursuivi ce jeudi à Nanterre. Si l'ancien agent des auto-écoles a expliqué avoir agi "par appât du gain", sa complice, ex-fonctionnaire de la préfecture, nie avoir reçu de l'argent et parle de "cadeaux".

Deux versions s'opposent dans l'affaire de vente de faux permis à des célébrités devant le tribunal de Nanterre. Les deux principaux mis en cause, l'ancien patron des auto-écoles des Hauts-de-Seine et l'ex fonctionnaire de préfecture ont chacun donné leur version des faits ce jeudi 18 juin. Les réquisitions du parquet et les plaidoiries de la défense sont attendues ce vendredi.

"Appât du gain"

"La plupart des clients payaient 8.000 euros", explique Patrick Antonelli, l'ancien gérant des auto-écoles, mari de la chanteuse Amel Bent. Détaillant que "pour les clients issus de la communauté chinoise, les prix tournaient autour de 6.000 euros" alors que d'autres payaient plus cher. Ali Baddou aurait par exemple dû débourser 10.000 euros pour son permis moto.

Des tarifs pour lesquels l'homme dit s'être "adapté aux tarifs imposés par Rabiah Benrais" (l'ancienne fonctionnaire du service des permis de la préfecture de Nanterre). Si le permis avait été payé 8.000 euros, il en remettait la moitié à sa complice, en versait 2.000 à l'auto-école et en conservait 2.000, explique l'AFP, qui a assisté à l'audience. En tout, celui-ci estime donc avoir reçu "entre 200.000 et 300.000 euros, dépensés en casinos, discothèques et voyages".

Une complice au service des permis de Nanterre

En en tout, 258 personnes ont bénéficié de la combine, entre octobre 2013 et avril 2015. Parmi elles notamment, les footballeurs Jérémy Menez et Layvin Kurzawa. Aucun d'eux ne comparaît devant le tribunal de Nanterre, où Patrick Antonelli et Rabiah Benrais sont jugés pour "corruption" et "complicité d'obtention frauduleuse de document administratif". Pour distribuer ces permis sans que leurs bénéficiaires n'aient à passer d'examen, cette dernière réalisait des modifications dans le Fichier national des permis de conduire.

Si l'ancienne fonctionnaire reconnaît les faits de corruption, elle dit "ne pas avoir vu la couleur de cet argent". Rabiah Benrais évoque des cadeaux : "places au concert d'Amel Bent, accès VIP au Stade de France et autres petites attentions", détaille l'AFP.

"Ce qu'on observe c'est qu'il y a une explosion du train de vie qui n'existe pas avant novembre 2013, pile au moment où il y a des permis frauduleux émis", lance le procureur Paul Surbled à l'ex-fonctionnaire, citant 24.000 euros de dépenses en voyages et via une carte American Express pour la seule année 2015. L'ex fonctionnaire se justifie alors en évoquant des remboursements familiaux, crédit à la consommation ou encore des paiements de voyages en plusieurs mensualités. "En 25 ans, je n'ai jamais trahi la fonction publique. Je l'ai fait là et je m'en mords les doigts", explique la mère de famille, égrenant les conséquences de ses actes : l'incarcération, la perte de son emploi, l'explosion de son couple.

Deux autres anciennes fonctionnaires sont également sur le banc des prévenus, soupçonnées d'avoir maintenu le système après le départ de Mme Benrais de la préfecture en avril 2014. Un sixième prévenu est soupçonné d'avoir été un rabatteur au sein de la communauté asiatique, poussant des dizaines de personnes à s'adresser aux auto-écoles de Patrick Antonelli.