Alors que la tempête Carmen menace la façade Ouest et Nord-Ouest du pays, la Manche fait partie des 26 départements placés en vigilance orange pour vents violents.

Manche, France

A l'approche de la tempête Carmen qui menace toute la façade atlantique et le Nord-Ouest du pays, Météo France a placé la Manche en vigilance orange pour vents forts ce dimanche. Elle vaut jusqu'à lundi 20 heures.

💨⚠️ Tempête #Carmen : l'Ouest de la France placé en vigilance #vents violents. Fortes rafales de vents prévues dès cette nuit : rangez les objets susceptibles d'être emportés et limitez vos déplacements ⬇️ pic.twitter.com/qfkFZURI1L — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) December 31, 2017

Ce dimanche en début de soirée, le vent va continuer de souffler sur les côtes manchoises. La préfecture maritime annonce que "la mer évoluera de forte à très forte (indice 5 à 6), et une houle modérée de 2 à 3 mètres se formera durant le passage de la dépression" Carmen.

Vent et coefficients de marée

Ce lundi, on attend des rafales qui pourront atteindre entre 110 et 120 km/h sur les caps exposés dans le nord du Cotentin, et des rafales de 90 à 100 km/h dans le sud de la Manche. Un phénomène qui se conjugue avec des coefficients de marée assez élevés : 97 dans la soirée ce lundi, avant ce culminer à 107 mercredi dans la soirée. Des risques de "vague-submersion" sont donc possibles. Prudence donc sur le littoral.

Le week-end était déjà très venteux dans le secteur. Samedi, un cargo en difficulté au large de La Hague a été remorqué jusqu'à Cherbourg.