Vents tourbillonants et foudre ont provoqué des dégâts en Drôme-Ardéche

La Drôme et l'Ardèche ont été brièvement placées en alerte orange aux orages samedi 1er Août en début de soirée par Météo France. Des vents tourbillonnants et la foudre ont fait tomber des arbres et déclenché des incendies.

Des vents d'une extrême violence se sont abattus sur la Drôme et l’Ardèche samedi 1er Août entre 18 h et 20 heures. Des rafales qui précédaient ou suivaient les orages.

Rien que pendant ces deux heures, les pompiers drômois sont sortis plus de cinquante fois pour des arbres ou des objets tombés sur la chaussée et dans les jardins, ou menaçants de tomber. Des interventions plutôt concentrées au sud de la rivière Drôme mais aussi à Marsanne ou Etoile. Ce coup de vent a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, un arbre s'est abattu sur lui alors qu'il circulait à moto vers Crest un peu avant 19 h.

En Ardèche aussi le vent a soufflé avec intensité dans les secteurs de Charmes-sur-Rhône ou Saint-Georges-les-Bains. Des tourbillons presque comme une tornade par exemple à Saint-Marcel-les Annonay, compliquant le travail des pompiers qui luttaient contre un violent incendie.

Quatre incendies déclenchés par la foudre

Pendant ce coup de vent sous les orages, la foudre a elle aussi fait des dégâts, avec des départs de feu qui ont pris des proportions importantes très rapidement vu la sécheresse de la végétation et les chaleurs caniculaires de ces derniers jours. Des feux à Eurre et Montferrand-la-Fare en Drôme et Boucieu-le-Roi et Saint-Martin-de-Valamas en Ardéche. Là ce sont trois hectares de résineux qui ont brûlé et soixante-dix pompiers ont dû être engagés. En Ardèche il y a eu jusqu'à 350 pompiers mobilisés en même temps sur les feux de forêt.

Risque incendie au niveau sévère

Avant ce coup de vent et ces orages, les pompiers drômois avaient déjà dû éteindre des incendies à Lapeyrouse-Mornay ou Rochefort-Samson. Au total ce 1er Août les pompiers drômois ont eu a intervenir 161 fois entre 8 heures et 22 heures ce qui dépasse très largement la moyenne du nombre d'interventions journalières. Hier en Drôme le risque incendie était au niveau sévère sur presque tout le département. Il devrait augmenter et passer au niveau très sévère ce dimanche dans la plaine de Montélimar. Le Plan ALARME (plan départemental d’Alerte Liée Au Risque Météorologique Exceptionnel ) devrait donc être activé dans ce secteur aujourd'hui.