Vents violents en Picardie : deux blessés graves après la chute d'un mur à Dury

Le magasin Norauto de Dury dans la zone commerciale est fermé. Un bout de mur en parpaing est tombé à cause du vent sur deux passants. Ces deux personnes gravement blessées ont été transportées à l'hôpital d'Amiens. Depuis ce vendredi matin, la Picardie est en alerte jaune. Des rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h prévient Météo France.

ⓘ Publicité

Une personne a été légèrement blessée près d'Albert après la chute d'un arbre sur sa voiture. Elle a été désincarcérée par les pompiers et transféré à l'hôpital. La mairie d'Albert a également fermé son jardin public jusqu'à nouvel ordre.

Des dizaines d'interventions des pompiers de la Somme

Les pompiers de la Somme ont reçu 70 appels et sont intervenus à vingt reprises pour des arbres tombés sur la route, notamment à Villers-Bretonneux, Grébault-Mesnil où un arbre de 150 ans est tombé sur la route, ce qui entraîne une coupure d'électricité dans 24 foyers. Enedis est sur place.

Un arbre de 150 ans est tombé sur la route - Enedis

A Warlencourt-Eaucourt, dans le Pas-de-Calais, une ligne moyenne tension a aussi été endommagée après la chute d'un arbre. Une cinquantaine de foyers, notamment en Somme, en ont subi les conséquences, privés d'électricité de 11 heures à 15 heures.

Une intervention a aussi eu lieu à Auneuil près de Beauvais dans l'Oise, où le câble d'une ligne à moyenne tenson a été arraché. Au total, 120 foyers sont privés d'électricité. Enedis prévoit un retour à la normale dans l'après-midi.

Une ligne à moyenne tension a été arraché - Enedis

Dans l'Aisne, deux communes ont été touchées par les coupures de courant, après la chute d'arbres sur des lignes haute tension. Il s'agit de Montreuil-aux-Lions, à la frontière de la Seine-et-Marne, et de Frières-Faillouël.

Selon les estimations de la page La Météo en Somme , les rafales ont atteint 101 km/h à Fontaine-les-Vervins et 92 km/h à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Le vent a aussi soufflé très fort dans la Somme, avec un record de 97 km/h à Bernaville, et des rafales à 91 km/h à Abbeville et Méaulte. Dans l'Oise, des maximales de 91 km/h ont été enregistrées à Saint-Arnoult et Rouvroy-les-Merles.