Vents violents : la cathédrale, les jardins publics et les cimetières fermés au public à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

L'Auvergne est placée en vigilance jaune ce jeudi à cause des vents violents. Une alerte maintenue jusqu'à 3 heures la nuit prochaine dans le Puy-de-Dôme. Il est notamment conseillé de limiter ses déplacements. Les rafales pourraient dépasser localement les 100 km/h. Conséquences, la ville de Clermont-Ferrand a décidé de fermer l'accès aux jardins publics et aux cimetières. Plus spectaculaire encore, la cathédrale est elle aussi fermée. L'édifice a été mis en sécurité en milieu de journée.

Les rafales de vent menaçaient en effet un des pinacles situés sur le Beffroi nord face à la rue des gras. Une quinzaine de pompiers du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) sont intervenus jusqu'à 40 mètres de hauteur sur les parois de la cathédrale. Ils sont parvenus à mettre en sécurité le pinacle chancelant. Une équipe de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) s'est aussi rendue sur place. L'intervention s'est achevée vers 17h30, mais la cathédrale reste fermée au public. La place de la bourse est interdite à la circulation.