Vents violents : une femme gravement blessée par la chute d'une branche près de Toulouse

Le vent souffle très fort en Midi-Pyrénées depuis lundi matin. La Haute-Garonne et le Tarn ont été placés en vigilance orange pour vent violent, et l'alerte est valable jusqu'à 16h ce mardi 15 mars. Le vent a atteint 111 km/h à St-Félix Lauragais, 101 à Blagnac, 89 à Francazal, 98 km/h à Tanus et 93 à Castres-Mazamet (81). Par ailleurs, il a atteint 96 km/h à Alpuech, Villefranche de Rouergue et à Ségur (12) et 89 km/h à Mauroux (32).

Une femme de 52 ans a été gravement blessée par la chute d'une branche sur sa tête, lundi midi dans un bois d'Auzielle, au sud-est de Toulouse. Elle est hospitalisée à Purpan. Depuis, pas d'autres interventions notables pour les pompiers de Haute-Garonne qui sont intervenus une douzaine de fois pour des chutes de branches et de lignes électriques.