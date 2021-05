Venu pour un rendez-vous amoureux, il tombe dans un guet-apens à Besançon

L'après-midi a viré au cauchemar pour un Bisontin d'une trentaine d'années samedi 15 mai. Ce jeune homme se rend faubourg Tarragnoz : il pense avoir rendez-vous avec une femme, avec qui il échange sur un site de rencontre en ligne. Comme convenu, il rentre dans l'immeuble et tombe alors sur deux hommes dans le couloir qui l'attendent.

Les deux jeunes, âgés de 17 et 18 ans le menacent avec une arme de poing, l'obligent à lui remettre 100 euros et à partir. Vingt minutes plus tard, les policiers de la BAC (Brigade Anti-Criminalité), les interpellent alors qu'ils tentent de se cacher. Dans les communs de l'immeuble, ils retrouvent, bien dissimulée, "l'arme", un pistolet air soft en réalité et les 100 euros dérobés.

En garde à vue, les deux suspects ont nié avoir volé le trentenaire et avoir orchestré le rendez-vous. Le plus jeune est convoqué devant le tribunal en juillet prochain. Le majeur devra s'expliquer en septembre. En situation irrégulière, il est assigné à résidence jusqu'à sa convocation devant les juges.

De son côté, la victime n'a pas voulu porter plainte.