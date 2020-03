Verbalisé cinq fois en 72h pour non-respect du confinement, un ardennais récidive et finit en garde à vue

Jamais cinq, sans six. C'est sans doute la devise de cet ardennais contrôlé par les policiers de Charleville-Mézières. Depuis mardi midi, la France est confinée et les sorties limitées au strict nécessaire, avec une attestation de sortie dérogatoire. Pourtant, en trois jours seulement, un homme a été verbalisé cinq fois par les forces de l'ordre pour non-respect des règles du confinement. Ce week-end, rebelote : sixième contrôle puis...direction le commissariat où il a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. L'ardennais a été rappelé à l'ordre et devra s'acquitter de ses six contraventions, à raison de 135 euros l'unité.

Couvre-feu à Charleville-Mézières depuis samedi

La ville-préfecture des Ardennes est depuis samedi soir soumise à un couvre-feu, instauré par le maire Boris Ravignon. Aucun déplacement n'est autorisé entre 22h et 6h, jusqu'à nouvel ordre.

Depuis samedi matin, dix verbalisations pour non-respect du confinement ont été dressées à Charleville-Mézières, 180 depuis l'application de la consigne gouvernementale sur le territoire communal.