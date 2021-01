A Martignargues (gard), l'affaire fait scandale : neuf jeunes dâgés de seulement six à huit ans ont été verbalisés pour avoir oublié leurs cartes de bus.

Verbalisés à six ans pour une carte de bus oubliée

Neuf enfants âgés de seulement six à huit ans ont été verbalisés en fin de semaine dernière pour avoir oublié leurs cartes de bus dans leurs cartables. A Martignargues (Gard) jeudi dernier, des enfants dans le transport scolaire en direction de la cantine ont écopé d'une amende de 83€. Pour être précis, le bus conduisait les enfants entre midi et 14h de l'école de Saint-Etienne-de-l’Olm à la cantine de Martignargues. Le procès verbal soulève l'indignation du maire Jérôme Vic et des parents d'élèves.

"C'est de la colère, je trouve ça ignoble de faire ça à des enfants (...) surtout que le chauffeur de bus connaît très bien les enfants" Guillaume Hestin, un père d'élève

Guillaume Hestin le papa de Julian, en CE1, raconte sa surprise lorsque son fils lui apprend qu'il a reçu la première amende de sa vie. "_J'ai vu mon fils me tendre un papier, lorsque je suis rentré tard à la maison le soir. Lui n'a pas eu peur. Mais quand je vois le procès verbal, 83 euros... nous on paye déjà un abonnement à l'année pour que les enfants puissent aller de l'école à la cantine scolaire de plus de 70 euro_s"

C'est le réseau NTECC qui est mis en cause, mais FB Gard Lozère n'a pas eu de réponse malgré les sollicitations ce week-end.