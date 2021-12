Vercors : La croix du Pic Saint-Michel a disparu !

Depuis plusieurs jours, les randonneurs ne passent plus devant une croix au Pic Saint-Michel. Et pour cause : elle a disparu depuis plusieurs jours ! La piste d'un acte de malveillance est privilégiée par le maire de Lans-en-Vercors, qui a annoncé porter plainte.

Où a bien pu passer la croix du Pic Saint-Michel ? C'est la question que se posent randonneurs et élus, depuis plusieurs jours, à l'image du maire de Lans-en-Vercors, Michaël Kraemer. "Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est sur la symbolique. Les croix n'ont plus de caractère religieux, elles sont inscrites dans le paysage. On a beaucoup de lieux-dits marqués par une croix. C'est un patrimoine, et puis ça donne un but, ça marque un sommet."

"Ca ne peut pas être la faute du vent, à mon avis, puisqu'il n'y en avait pas. Peut-être quelqu'un qui s'est amusé avec la croix, l'a cassée, a voulu s'en débarrasser... Mais vu les conditions de neige qu'il y a actuellement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique la montagne" - Michael Kraemer, maire de Lans-en-Vercors

Un message personnel sur la croix

Mais s'il n'y avait que la croix... Accrochée à elle, il y avait un message personnel, gravé sur un coeur en bois : "A mon papa adoré". Ces mots, ils ont été écrits par Cédric Barbadet, alors âgé de 13 ans, en hommage à son père, chasseur alpin au sein du 93e régiment d'artillerie de Varces, et décédé en 2008. C'est d'ailleurs cette unité qui a monté la croix jusqu'en haut du Pic Saint-Michel, en mémoire de l'un des leurs.

Cédric Barbadet s'est adressé aux potentiels voleurs de la croix du Pic Saint-Michel - Page Facebook de Cédric Barbadet

Aujourd'hui, Cédric Barbadet, originaire de Varces, a 26 ans, et il s'est engagé dans l'armée, comme son père. "Pour ma famille et mes proches, c'était bien plus qu'une croix. C'est la mémoire de mon père, ça rappelait des souvenirs à tous ses proches quand ils montaient au Pic. C'est dommage que les gens vandalisent ce genre de monument."

Installation de la croix par les militaires du 93e RAM - Archives de Cédric Barbadet

Ce n'est pas la première fois qu'une croix disparaît dans le Vercors. "On remonté cette croix en 2008, en hommage à mon père, mais aussi pour remplacer la précédente, disparue on ne sait comment", explique Cédric Barbadet. Et c'était déjà le cas, rappelle le maire de Lans, de la croix des Ramées, abattue il y a quelques années et jetée dans le vide, avant d'être reconstruite. Il se demande d'ailleurs ce qui pousse les gens à s'attaquer à ces symboles. "Je ne comprends pas qu'on s'en prenne à ça. Je sais qu'il y a une mouvance de retour de la montagne à l'état naturel, mais une croix en haut d'un sommet, ça n'abîme pas la montagne."

Il faut garder espoir de la retrouver. Mais j'ai un espoir mesuré. Si la croix a été balancée de l'autre côté de la falaise, il y a très peu de chances qu'on la retrouve. C'est une partie de notre patrimoine qui est parti - Michael Kraemer, maire de Lans-en-Vercors

Manque de respect pour la montagne

Pour Cédric Barbadet, "il y a l'affect", mais c'est aussi l'image de la montagne, de son histoire, et des montagnards qui est salie par cet acte. "Beaucoup de moines ont monté ces croix pendant les conquêtes des sommets, donc c'est du patrimoine. C'est dommage que les gens en viennent à vandaliser ! Il faudrait cultiver les gens sur ces monuments. Celui ou celle qui a pris la croix ne peut pas appartenir à la communauté de montagne. C'est un esprit et des valeurs."

Le jeune Cédric Barbadet, 13 ans (à gauche de dos), pendant que sa mère finalise l'installation de la croix - Archives de Cédric Barbadet

Touché, forcément, par la disparition de la croix et du coeur en bois, il promet néanmoins de repasser au pic Saint-Michel à la fonte des neiges, pour tenter de la retrouver. S'il ne la retrouve pas, il promet qu'une croix sera remise au pic Saint-Michel, avec un coeur. "Le coeur a été en place pendant des années. On m'en a parlé plusieurs fois, les gens sont contents, émus qu'il y ait un petit mémorial. Il a sa place."

"Il faut continuer de mettre des croix et des coeurs. Si les montagnards cessent d'en mettre, de rendre des hommages, ce sont les vandales qui vont gagner." - Cédric Barbadet, auteur du coeur en bois qui habille la croix disparue

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le maire de Lans-en-Vercors a décidé de déposer plainte vendredi, à la gendarmerie de Villard-de-Lans