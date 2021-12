Vercors : le tunnel des Grands Goulets restera fermé ce week-end

Le tunnel des Grands Goulets, situé à proximité de la commune d'Echevis, dans le Vercors, restera fermé tout le weekend. Depuis ce jeudi 30 décembre, il est inaccessible. A cause des températures douces et de la fonte des neiges, la Vernaison est sortie de son lit et a provoqué un glissement de terrain sous la RD518, à l'entrée du tunnel, entre Sainte-Eulalie et La Chapelle-en-Vercors.

Des patrouilles viendront vérifier tout le weekend l'évolution de la situation. Les travaux s'annoncent complexes, même si le département de la Drôme espère une réouverture éventuelle en milieu de semaine prochaine.