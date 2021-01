Vercors : quatre Roumains soupçonnés de nombreux cambriolages interpellés

Quatre Roumains âgés de 20 à 33 ans ont été interpellés ce vendredi 8 janvier à La Chapelle-en-Vercors (Drôme). Les gendarmes ont reçu vers 3 heures du matin un signalement pour un véhicule suspect. Ils l'ont retrouvé sur le bord de la route. À l'intérieur, du matériel volé comme une débroussailleuse. Deux hommes se trouvaient non loin de là et ont été rattrapés par les militaires et interpellés. Deux autres occupants ont pris la fuite avant d'être rattrapés vers 8 h ce vendredi.

Les gendarmes pensent avoir mis la main sur l'équipe de cambrioleurs qui écumait le plateau du Vercors depuis octobre dernier. Pas moins de onze cambriolages avaient été enregistrés par exemple dans la seule nuit du 30 novembre au 1er décembre dernier. Les quatre hommes ont été placés en garde à vue, les gendarmes poursuivent leurs investigations.