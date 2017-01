Vercors : un octogénaire se blesse sérieusement lors d'une randonnée raquettes

Le retraité a chuté et a dévalé une pente sur 6 à 8 mètres à Saint-Martin-en-Vercors (Drôme).

L'octogénaire se promenait en raquettes, avec un groupe de 10 autres personnes âgées, à Saint-Martin-en-Vercors. Vers 13 heures, sur le sentier de randonnée au niveau du Pas de Saint-Martin, l'homme chute. Il glisse, dévale la pente sur 6 à 8 mètres et finit sa course au milieu des arbres. Il est grièvement blessé au niveau du visage (traumatisme facial) et il a des douleurs aux côtes. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de la Tronche à Grenoble.

L'accompagnateur du groupe, un homme de 56 ans, est blessé lui aussi, plus légèrement, à la jambe. Il aurait tenté de retenir l'octogénaire dans sa chute. Il a été conduit par ambulance dans un autre hôpital grenoblois.

Les spécialistes du Groupe Montagne des Sapeurs Pompiers de la Drôme sont intervenus et ont pris en charge le reste du groupe, les dix autres retraités, pour les ramener en toute sécurité au parking.