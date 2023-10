Vercors : une rave-party a minima grâce aux contrôles des gendarmes

Ce week-end les gendarmes sont intervenus dans le Vercors pour empêcher des jeunes d'accéder à une rave party sur le plateau de Beurre près du col du Rousset dans le Vercors. Des contrôles dès samedi soir et une partie de la nuit qui ont payé, car une centaine de personnes seulement se sont rassemblées toute la nuit et une partie de la journée de dimanche. C'est en fin de journée ce dimanche que les gendarmes sont intervenu pour saisir deux camions, des groupes électrogènes et le mur de son. L'organisateur a été entendu dès dimanche soir par les gendarmes en attendant de savoir si le parquet de la Drôme engage des poursuites contre lui.

