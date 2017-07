Vercors : une rave-party sauvage rassemble 2 000 personnes au Chaffal

Une rave-party illégale a réuni près de 2.000 personnes ce week-end, sur un terrain du Chaffal, dans le Vercors. Les gendarmes de la Drôme sont intervenus, ce dimanche, pour faire cesser la musique et pour contrôler les teufers sur la route.

Dans la nuit de samedi à dimanche, jusqu'à 2 000 personnes se sont installées sur des terrains privés du Chaffal, commune de cinquante habitants dans le Vercors. Les gendarmes sont intervenus ce dimanche après-midi pour faire cesser cette rave-party illégale.

Plus de 450 véhicules sur des terrains privés

Près de 450 véhicules installés illégalement sur des terrains privés au Chaffal, dans le Vercors. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les participants venaient parfois de loin, d'Avignon ou encore de Marseille. Ils disent avoir reçu le nom du lieu de rassemblement par SMS au dernier moment comme c'est souvent le cas lors de l'organisation d'une rave-party illégale. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 450 véhicules, dont de nombreux camions, se sont donc retrouvés sur des terrains privés de cette petite commune du Vercors. Les enceintes et les murs de son ont été installées juste à côté sur le champ d'un autre agriculteur du Chaffal.

Dès qu'ils ont été prévenus, les gendarmes de la Drôme ont mis en place, ce dimanche, un dispositif pour stopper cette rave-party. Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés pour faire cesser le son et demander aux participants de partir. "Nous nous assurons de prendre les mesures qui s'imposent au plus vite pour faire cesser le trouble à l'ordre public et assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment les participants à la rave-party" explique le Lieutenant-Colonel Bentzinger, du groupement de gendarmerie de la Drôme

Les gendarmes de la Drôme ont également effectué des contrôles sur les routes autour de cette rave-party illégale. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ils ont également organisé des contrôles d'alcoolémie et de dépistage de stupéfiants sur les routes autour de la rave-party. A 18h, le dépistage aux stupéfiants s'était déjà révélé positif pour sept conducteurs.

3 rave-party sauvages sur le même lieu en deux ans

Une trentaine de gendarmes de la Drôme sont intervenus, ce dimanche, pour stopper une rave-party illégale dans le Vercors. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Le Vercors, comme le plateau ardéchois, sont des sites régulièrement choisis par les organisateurs de rave-party" explique le Lieutenant-Colonel Bentzinger. "En cette saison, les rave-party sont plus nombreuses et notre présence est importante pour leur montrer que l'Etat ne laisse pas faire ces manifestations illégales". "

Le Lieutenant-Colonel Bentzinger : "il faut leur montrer que l'Etat n'accepte pas ces occupations illégales".

Il y a toujours des dégradations, des déchets laissés sur place" explique Claude Rousset, le maire du Chaffal.

"Ça fait trois fois en deux ans que l'agriculteur voit son terrain occupé par des rave-party illégales, ce n'est pas normal, il faut que ça s'arrête".

Ce terrain avait déjà été occupé illégalement en février et en mai 2016. Le maire du Chaffal compte écrire au Préfet de la Drôme pour lui faire connaître ces difficultés.

Ce terrain privé d'un agriculteur du chaffal a été occupé illégalement à trois reprises en deux ans. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les organisateurs de cette rave-party illégale risquent 1.500 euros d'amende pour l'organisation de cette manifestation non déclarée. Les 450 véhicules stationnés sur les terrains seront également verbalisés car ils n'ont pas le droit de circuler dans ce site protégé classé, depuis six mois, Zone Natura 2000. Les automobilistes devraient donc recevoir une amende de 135 euros.

Les gendarmes seront également sur place, ce lundi, pour l'estimation des dégâts causés sur les terrains des agriculteurs.