L'ancien coach du club de La Ferté Bernard est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur deux anciennes joueuses mineures entre 2009 à 2012. L'homme, âgé de 50 ans, nie les faits et dénonce un "complot". Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Verdict dans la soirée.

A aucun moment, durant les trois premiers jours de procès, l'ancien entraîneur, n'a apporté d'explication ni manifesté de compassion. Pour la bonne et simple raison que, pour lui, les accusations sont mensongères. "C'est faux !". Il l'a dit aussi clairement que cela, à propos des agressions sexuelles comme au sujet des deux viols que l'une des deux plaignantes, en larmes, a décrit à la barre. Pour l'accusé, cette affaire repose sur un "complot", éventuellement "pour de l'argent".

Pendant l'audience, il a donc beaucoup été question des liens forts d'amitié entre les deux plaignantes et de l'influence que l'une aurait pu avoir sur l'autre. La Cour s'est aussi intéressée à la présence d'éventuels témoins pendant les entraînements pour savoir si l'accusé était coutumier ou non des mains aux fesses, des visites impromptues dans les vestiaires des filles ou sous les douches. Pour déterminer aussi - et c'est le plus compliqué - ce qui se passait lorsque les jeunes joueuses dormaient chez leur entraîneur certaines veilles de match. Attouchements, caresses, viols, décrivent les deux plaignantes. "Ça n'a jamais existé", assure l'accusé qui reconnait une seule chose : le visionnage, pendant quelques minutes, un soir, d'un film pornographique.

