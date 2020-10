Les salles de sport de Montpellier vont-elles pouvoir rouvrir ? Décision attendue ce jeudi

Le recours de la société Training Go, qui gère trois salles de sport dans l'agglomération montpelliéraine (à Pérols, Castelnau-le-Lez et dans le quartier Prés-d'Arènes à Montpellier), a été examiné ce mercredi 7 octobre par le tribunal administratif de Montpellier. Par la voix de son avocat, maître Barnabé Chavrier, elle demande la suspension de l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des salles de sport pour quinze jours au moins, et 3000 euros au titre des frais de litige.

Selon lui, cet arrêté met en péril l'activité économique des salles de sport, avançant "1100 résiliations dans les salles Training Go, et 4000 suspensions d'abonnements en attendant de voir l'évolution de la situation, sur 8000 membres", et "un chiffre d'affaires divisé par 2,5 en un an". Il rappelle que Training Go n'est pas une franchise, elle est gérée par une personne, et que cette fermeture, aux mois de septembre-octobre, arrive au pire moment, car c'est là où elle réalise son meilleur chiffre d'affaires.

L'avocat a aussi transmis au tribunal une copie de la lettre de la députée de l'Hérault Patricia Mirallès, adressée au Premier Ministre. Dans cette missive, l'élue informe le chef du gouvernement de ses échanges avec le préfet de l'Hérault, qui lui aurait indiqué qu'il n'y aurait aucun cas de Covid-19 dans les salles de sport. Plus encore, selon maître Chavrier, le nombre d'hospitalisations, de cas en réanimation, et de décès, se stabilise, voire régresse.

"Cet arrêté n'est pas nécessaire, pas adapté, et il est disproportionné. Il constitue une atteinte grave et illégale à la liberté de commerce et d'industrie." - Maître Barnabé Chavrier, avocat de la société Training Go

La préfecture défend une décision "dure, mais nécessaire"

La préfecture a rejeté cette argumentation. Elle concède que la décision est "dure, brutale", mais "nécessaire compte-tenu du contexte sanitaire". Elle avance, elle, des chiffres de l'épidémie en hausse, notamment ceux des cas positifs, du taux d'incidence, du nombre d'hospitalisations, et du nombre de clusters dans l'Hérault, et rappelle le placement de Montpellier et sa métropole en zone d'alerte maximale. La préfecture rappelle aussi le retour récent des jeunes, principale clientèle des salles de sport, en classe, et donc facteur de propagation du virus. Elle argue aussi que le protocole sanitaire en place dans les salles de sport "n'est plus adapté", car il date du déconfinement. Considérant ces éléments, elle demande le rejet du recours déposé par Training Go.

La préfecture se défend aussi de toute disproportion dans la mesure. Elle juge que faire des contrôles réguliers dans les établissements serait trop compliqué (beaucoup de salles de sports dans Montpellier et son agglomération, et des contrôles qui ne représentent qu'un instant T et non une vérité générale). Elle rappelle que la fermeture décidée n'est que temporaire (15 jours, éventuellement renouvelables - l'arrêté court actuellement jusqu'au 12 octobre) et que le mécanisme de chômage partiel est en place pour les aider à tenir le coup financièrement.

La défense se dit "inquiète et consternée"

L'avocat de la défense, maître Chavrier, s'est dit "consterné" face à ces arguments et "inquiet pour les libertés", évoquant sa peur que "ce soit l'hygiène sanitaire qui gouverne". Il a demandé à la juge du tribunal administratif de la "confiance" envers les mesures sanitaires prises par les salles de sport, qui ont été constatées par huissier dans les établissements Training Go. Mais en privé, il confesse sa crainte d'être débouté : une décision de la juge en faveur des salles de sport créerait un précédent, et maître Chavrier ne pense pas que la juge soit prête à s'y engager.

La décision sera rendue jeudi 8 octobre, dans la journée.