La cour d'assises de la Seine-Maritime a rendu son verdict. Un Havrais de 43 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il était jugé depuis lundi pour avoir tué un homme et démembré en partie son corps. Il avait ensuite caché les morceaux dans un congélateur.

30 ans de prison pour le Havrais qui avait tué et démembré son compagnon de soirée

La cour d'assises de la Seine-Maritime jugeait toute cette semaine un homme accusé de meurtre et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre.

30 ans de prison pour le Havrais, qui avait tué un homme et démembré en partie son corps. Il avait ensuite caché les jambes et les pieds dans le congélateur de la victime. C'était en mars 2018, une dispute sur fond d'alcool avait dégénéré. La cour d'assises de la Seine-Maritime a suivi en tous points les réquisitions de l'avocate générale avec une condamnation à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi socio-judiciaire de 6 ans.

La présidente de la cour a justifié la peine maximale par la violence des coups - au point de perforer la boîte crânienne - et le fait que ces coups ont été portés avec plusieurs armes : une chaise, un couteau et enfin un cendrier en marbre. La victime avait aussi du mal à se déplacer, ce qui la rendait plus vulnérable.

L'accusé a reconnu le meurtre mais il a continué à dire, lors de ces cinq jours de procès, qu'il ne se souvenait pas d'avoir découpé le cadavre avec une scie, ni d'avoir mis les jambes et les pieds au congélateur. Les jurés ont donc eu à se poser la question du discernement altéré au moment des faits. Ils ont répondu non. Il n'y avait pas, selon la présidente, suffisamment d'"éléments cliniques" pour l'affirmer.

L'ex-compagne de l'accusé, à qui on reprochait d'avoir jeté des baskets tâchées de sang, a, de son côté, été acquittée. Les jurés ont estimé que sa volonté de masquer le crime n'était pas démontrée. A l'issue du verdict, elle a immédiatement quitté la salle d'audience. L'accusé a, pour sa part, indiqué à son avocate qu'il ne fera pas appel.