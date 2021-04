Verdict de Viry-Châtillon : une cinquantaine de policiers se rassemblent devant le tribunal de Bordeaux

Un peu plus d'une cinquantaine de policiers se sont réunis mardi 20 avril à 12h30 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce rassemblement, organisé aussi dans plusieurs villes de France à l'appel de quatre syndicats (Alliance, Unité SGP Police, Unsa et Synergie), avait pour objectif d'afficher leur soutien à leurs collègues de Viry-Châtillon, après le verdict rendu dans la nuit de samedi à dimanche par la cour d'assises des mineurs de Paris.

Celle-ci a acquitté huit des treize jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlés des policiers dans cette ville de l'Essonne en 2016. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de six à dix-huit ans de prison, ce qui est moins lourd qu'en première instance. Les policiers bordelais, en colère, ont le sentiment qu'on envoie un message d'impunité aux délinquants.

On interpelle 40 fois les mêmes jeunes et ils nous rient au nez

Fatigués, désabusés, découragés... Les policiers bordelais sont amers face à ce verdict qu'ils ne comprennent pas. "C'est dire aux jeunes : 'faites ce que vous voulez, vous ne risquez rien'", s'agace Christophe Diez. "Et derrière, tous les matins, il faut qu'on embauche à 5h pour venir faire notre boulot, se faire cracher dessus, insulter, cramer dans un véhicule", déplore le secrétaire départemental adjoint d'Unsa Police. "Et on a quoi ? La réponse pénale est inexistante. Ce n'est pas possible d'interpeller 30 ou 40 fois les mêmes personnes. C'est ahurissant. Ils nous rient au nez..."

Pour ces policiers, ce qui s'est passé à Viry-Châtillon pourrait très bien se passer à Bordeaux. "Il est de plus en plus difficile d'intervenir dans les cités", explique Sylvain Charenat, secrétaire départemental Alliance police nationale. "Quand ces jeunes voient nos collègues arriver, ils les caillassent et tirent des mortiers." Il a constaté une évolution en Gironde ces dernières années. "Depuis deux ou trois ans, la métropole est de plus en plus touchée par ce phénomène." Lionel, arrivé à Bordeaux il y a six ans, confirme : "Quand je suis arrivé, la métropole avait la réputation d'être calme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Trop de peines alternatives à la prison ?

Lionel, qui a passé 15 ans en Seine-Saint-Denis, estime que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la multiplication de ces comportements. "L'information circule à une telle vitesse qu'il y a un phénomène de mimétisme. Ils se disent : 'Pourquoi à Viry-Châtillon il s'est passé ça et nous à Bordeaux on ne pourrait pas le faire ?' Donc, à n'importe quel moment, on peut prendre des tirs de mortiers."

Pour lui, la justice prononce actuellement trop d'alternatives aux peines de prison, ce qui viendrait renforcer le sentiment d'impunité. Conséquence : "Quand je pars le matin, je dis à ce soir à ma femme et mes enfants", raconte-t-il, "mais dans ma tête, je pense 'peut-être'."