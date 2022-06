Verdict du procès des attentats du 13 novembre : "il est temps que ça s'arrête" pour un rescapé berrichon

C'est la fin d'un procès fleuve et historique de dix mois qui prend fin. La cour d'Assises spéciale de Paris rend son verdict dans le procès des attentats du 13 novembre ce mercredi. Une libération pour Bruno Poncet, rescapé Berrichon du Bataclan.

Ça fait dix mois que je retourne au Bataclan, alors que ça fait six ans que j'essaye d'en sortir.

Lui qui a assisté presque tous les jours au procès, a hâte qu'il prenne fin. "J'ai mis ma vie en suspens pendant dix mois, explique ce salarié de Sud-Rail. Donc oui, il est temps que ça s'arrête. Je vais pouvoir retourner à ma vie. (...) Je voudrais vraiment bien qu'une fois que le verdict sera donné et que tout ça sera fini, je puisse passer à autre chose." Même si pour ce rescapé du concert d'Eagles Of Death Metal, il restera toujours une cicatrice de cette expérience traumatisante."Là, ça fait dix mois que je retourne au Bataclan, alors que ça fait six ans que j'essaye d'en sortir. Donc là, je suis bien content que ça s'arrête." En avril, ce Vierzonnais a publié un livre à propos de cette nuit là, appelé "La Joie comme vengeance."

Mais Bruno Poncet se pose beaucoup de questions par rapport au verdict qui sera prononcé par le jury, ce mercredi. "Ceux qui m'ont tiré dessus ne sont pas dans le box, ils sont morts, explique t-il. Aujourd'hui, vous avez dans le box des gens qui ont participé à l'élaboration de l'attentat, et qui ne l'ont pas dénoncé quand ils auraient pu. Mais de là à penser que la perpétuité, ce soit une solution, je ne sais pas. "

Faire confiance à la justice

Mais pour ce rescapé, il faut tout de même que la peine soit à la hauteur de l'acte. "J'ai des amis qui étaient au Bataclan et dans d'autres attentats qui ont peur que les gens sortent et que, malheureusement, ça recommence. Donc effectivement, il faut arriver à trouver une réponse assez forte pour être sûrs que ça ne recommence pas et que ces gens qui vont en prison, s'ils n'ont pas la perpétuité, quand ils sortiraient, ils n'aient pas envie de recommencer ...C'est très compliqué et c'est pour ça que je laisse faire la justice parce que franchement, je suis un peu entre deux eaux sur cette question."