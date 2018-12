Véretz : une affaire de trafic de cannabis révèle un nombre important de consommateurs

Véretz, France

Un réseau de trafic de cannabis a été démantelé à Véretz ! C'est la gendarmerie d'Indre-et-Loire qui révèle l'information sur sa page Facebook. Lundi et mardi, au terme d'une enquête de plusieurs semaines, la brigade de MontLouis et la brigade de recherche d'Amboise ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants local. Deux hommes ont été placés en garde à vue en début de semaine, et 8 autres personnes ont été auditionnées. Les gendarmes ont saisi 800 euros. Selon la gendarmerie d'Indre et Loire, le nombre de consommateurs, tous âgés d'une vingtaine d'années, dans une commune pourtant de taille modeste à de quoi inquiéter.