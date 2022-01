Véretz : une femme de 48 ans portée disparue depuis vendredi matin

Disparition inquiétante en Touraine. Une femme de 48 ans n'a plus donné signe de vie depuis ce vendredi matin, à Véretz. La gendarmerie d'Indre-et-Loire lance un appel à témoins.

Une femme de 48 ans portée disparue en Indre-et-Loire. L'habitante de Véretz a quitté son domicile ce vendredi matin, entre 4h et 11h, et n'a plus donné aucun signe de vie depuis. La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de la retrouver.

Au moment de sa disparition, elle porte un blouson rouge bordeaux avec une capuche en fourrure noire, avec un jogging rouge. Elle circule à bord d'une Twingo 2, de couleur jaune/vert, immatriculée EQ-671-VT.

La quadragénaire, aux cheveux bruns et longs et mesurant 1,60m, est susceptible de vouloir mettre fin à ses jours.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Montlouis-sur-Loire au 02.47.45.64.30 ou au 17.