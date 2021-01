Verglas : ça glisse sur les routes en Berry ; trois accidents dans l'Indre

Si vous prenez le volant ce lundi matin, soyez très prudents en Berry. Les pompiers et les gendarmes de l'Indre et du Cher nous indiquent que les routes sont glissantes à cause de plaques de verglas. Il faut être vigilant même sur les grands axes. La chaussée peut être glissante même sur les autoroutes A20 et A71. Des opérations de salage sont menées sur les routes principales de l'Indre jusqu'à 8 heures.

Trois accidents dans l'Indre

Il faut redoubler de vigilance. Ce lundi 25 janvier, trois automobilistes ont déjà été surpris. Des accidents se sont produits à Saint-Pierre-de-Jars, à Buzançais et à Veuil. A chaque fois, il s'agit d'une voiture qui fait une sortie de route. Trois personnes ont été légèrement blessées.

L'Indre et le Cher sont toujours placés en vigilance jaune neige-verglas.